El Mundial de Clubes 2025 inicia el sábado 14 de junio con 32 equipos en busca del título; te compartimos los partidos imperdibles en la Fase de Grupos del nuevo torneo de la FIFA.

Lionel Messi y su Inter Miami serán los encargados de dar la patada inicial del Mundial de Clubes 2025, cuando se midan con el Al-Ahly egipcio, en actividad del Grupo A, el sábado 14 de junio.

La Jornada 1 del Mundial de Clubes 2025 tiene un partido imperdible en el segundo día de acciones, el domingo 15 de junio, cuando el monarca de la Champions League, PSG, se enfrente con Atlético de Madrid, como parte del Grupo B.

El lunes 16 de junio enfrenta en el Grupo C a Boca Juniors vs Benfica; mientras que a día siguiente, Rayados se estrenará contra Inter de Milán, en duelo de Grupo E.

El Grupo H ofrecerá los partidos: Real Madrid vs Al Hilal y Pachuca vs Salzburgo, el miércoles 18 de junio, todos imperdibles para los fans mexicanos.

Jornada 1

PSG vs Atlético de Madrid | Domingo 15 de junio

Boca Juniors vs Benfica | Lunes 16 de junio

Rayados vs Inter |Martes 17 de junio

Real Madrid vs Al Hilal | Miércoles 18 de junio

Pachuca vs Salzburgo | Miércoles 18 de junio

Los equipos de la Liga MX siguen en acción en la Jornada 2 del Mundial de Clubes 2025

La Jornada 2 del Mundial de Clubes 2025 ofrece partidos trascendentales e imperdibles para los equipos de la liga MX, Rayados y Pachuca.

Antes de esos partidos, el jueves 19 de junio, Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta con el Porto de Portugal.

River Plate vs Rayados se miden el sábado 21 de junio, mientras que, Real Madrid y Pachuca se encontrarán el domingo 22 de junio.

Jornada 2

Inter Miami vs Porto | Jueves 19 de junio

River Plate vs Rayados | Sábado 21 de junio

Real Madrid vs Pachuca | Domingo 22 de junio

Partidos imperdibles en la Jornada 3 del Mundial de Clubes 2025

La última jornada de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025 tiene reservada partidos imperdibles y decisivos en las aspiraciones de los equipos.

El lunes 23 de junio, Atlético de Madrid se enfrenta al campeón de la Copa Libertadores, Botafogo de Brasil.

El miércoles 25 de junio, Rayados cerrará su participación en la Fase de Grupos contra Urawa, al tiempo que, Inter de Milán chocará con River Plate.

El jueves 26 de junio termina la Fase de Grupos con los partidos: Juventus vs Manchester City, Al Hilal vs Pachuca y Real Madrid vs Salzburgo.

Jornada 3