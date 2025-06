A pocos días de que inicie el Mundial de Clubes 2025, en FIFA hay preocupación por que el torneo no ha generado la expectativa que se esperaba al tratarse de la primera gran edición de este nuevo formato y esto se refleja en la cantidad de boletos que se ha vendido hasta ahora.

Y es que hace unos meses, el precio de los boletos para el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA alcanzaba hasta los 350 dólares en algunas zonas de las diferentes sedes y ahora, para la inauguración en la que se enfrentarán Inter Miami con Al-Ahly, los boletos bajaron de precio hasta 55 dólares.

Ni siquiera la presencia de Lionel Messi ha hecho que los aficionados busquen los boletos para este partido e incluso, hay quienes han empezado a asegurar en redes sociales que este Mundial de Clubes 2025 será todo un fraude y un fracaso para la FIFA.

¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA?

El inicio del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA será el próximo sábado 14 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Ahí, jugará Inter Miami contra Al-Ahly de Egipto y será el primer duelo de Lionel Messi en este certamen, el cual podría ser el último para él de este tipo.

Cabe mencionar que ese será el único partido que se jugará el 14 de junio toda vez que el resto de los encuentros de la primera jornada del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA se llevarán a cabo a partir del domingo 15 de junio con los duelos de Bayer Munich vs Auckland City, PGS vs Atlético de Madrid, Palmeiras vs Porto y Botafogo vs Seattle Sounders.

El mundial de clubes NO genera nada. Las entradas que salieron a la venta en 350 dólares, ya se ofrecen a 55.

¿Cuándo juega el primer equipo mexicano en el Mundial de Clubes 2025?

En lo que respecta a los equipos mexicanos que participarán en el Mundial de Clubes 2025, el primero que entrará en acción será Monterrey, que enfrentará al Inter de Milan el 17 de junio a las 19 hrs (tiempo del centro de México) en la cancha del Rose Bol, en California.

Por su parte, el segundo equipo mexicano que debutará en el Mundial de Clubes 2025 será Pachuca, que jugará el miércoles 18 de junio frente a Red Bull Salzburgo a las 16:00 hrs (tiempo del centro de México) en el TQL Stadium de Cincinnati.