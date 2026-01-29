El Gobierno de la CDMX presentó su convocatoria para el torneo “Mujeres libres en el futbol”, aquí te decimos las fechas y horarios para participar.

El Gobierno de la CDMX en coordinación con el Instituto del Deporte y la Secretaría de Cultura capitalina lanzó una invitación a participar en el torneo “Mujeres libres en el futbol”.

Dicho torneo forma parte del Festival “Tiempo de Mujeres 2026” con el que se busca fomentar una “vida libre de violencias, la igualdad y el tejido comunitario en las artes y el deporte”.

Esta iniciativa reconoce el legado de las mujeres en el futbol, en un año que resulta clave para nuestro país ya que por tercera vez en su historia recibirá el Mundial de la FIFA.

Mujeres libres en el futbol: Fechas para el torneo del Gobierno de la CDMX

El periodo de registro para el torneo Mujeres libres en el futbol estará abierto hasta el 28 de febrero de 2026, mientras que los partidos se disputarán del 1 de marzo al 5 de abril en distintas fases.

Fechas para el torneo del Gobierno de la CDMX:

Intramuros alcaldías: Del 1 al 22 de marzo del 2026

Estatal: Del 28 de marzo al 4 de abril del 2026

Final: Domingo 5 de abril

Mujeres libres en el futbol: Fechas y requisitos para el torneo del Gobierno de la CDMX. (cortesia)

Mujeres libres en el futbol: Requisitos para el torneo del Gobierno de la CDMX

La convocatoria para el torneo Mujeres libres en el futbol está dirigida a “mujeres en su diversidad” mayores de 18 años que residan en la Ciudad de México, incluidas aquellas que integran comunidades LGBTTTIQ+, afrodescendientes e indígenas.

Requisitos para el torneo del Gobierno de la CDMX:

Cédula de inscripción

Examen médico

Copia de Identificación oficial vigente, del comprobante de domicilio y del CURP

Carta responsiva firmada

El torneo se desarrollará en modalidad 7×7, cada equipo deberá estar formada por 10 jugadoras como máximo: 6 serán jugadoras, 1 portera y 3 suplentes así como una una entrenadora o un entrenador auxiliar.