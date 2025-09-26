Shewarge Alene, atleta etiope de solamente 30 años de edad y que ganó en tres ocasiones el Maratón de la CDMX, murió repentinamente luego de caer desvanecida en uno de sus entrenamientos.

Medios de Etiopía reportan que Shewarge Alene sufrió una descompensación alimenticia y se sintió mal durante uno de sus entrenamientos en Addis Ababa y, aunque fue trasladada de inmediato a un hospital, no pudieron salvarla.

Apenas hace cuatro meses, la corredora etiope había ganado el Maratón de Estocolmo 2025 en Suecia, por lo que fueron varios los países y ciudades del mundo en los que se proclamó campeona.

Así se dio a conocer la muerte de Shewarge Alene a los 30 años de edad

Fue precisamente la cuenta del Maratón de Estocolmo, la última competición que ganó, la encargada de revelar la repentina muerte de Shewarge Alene a través de redes sociales.

“Con profundo lamento hemos recibido las noticias de la muerte de Shewarge Alene, ganadora del Maratón Adidas de Estocolmo 2025. Shewarge Alene se sintió mal durante una sesión de entrenamiento...”, se lee en el comunicado.

Al momento de su muerte, Shewarge Alene se encontraba entrenando en Addis Ababa, capital de Etiopía, luego de haber ganado la competición en territorio sueco recientemente.

Nota en desarrollo, en breve más información...