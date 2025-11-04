Un partido de la liga de Serbia entre el FK Radnicki 1923 y el Mladost terminó en una tragedia debido a que el DT de uno de los dos equipos murió en pleno encuentro.

Se trata del entrenador Mladen Zizovic, técnico bosnio del FK Radnicki 1923, quien sufrió un infarto en pleno partido3 tras 20 minutos de tiempo corrido, lo que dejó en shock a todos los presentes.

El juego se detuvo cuando el DT Mladen Zizovic se desplomó y fue atendido por el cuerpo médico. Posteriormente, fue trasladado a un hospital cercano para intentar reanimarlo, pero desafortunadamente, minutos después, el bosnio murió.

Luto en el futbol europeo: DT muere en pleno partido al sufrir paro cardíaco

El juego de la liga de Serbia entre el FK Radnicki 1923 y el Mladost siguió su curso, pero al minuto 40 se detuvo en el Stadion Mladost Lučani para que ambos equipos fueran informados del deceso del DT Mladen Zizovic, por lo que finalmente se suspendió el partido definitivamente.

Medios locales en Serbia dieron más detalles de la muerte del DT Mladen Zizovic, quien se sintió mal previo al partido entre el FK Radnicki 1923 y el Mladost.

“Durante el almuerzo, se quejó de un malestar estomacal, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sufrió un paro cardíaco en el estadio y no hubo forma de salvarlo”, informaron medios locales serbios sobre el DT.

Por su parte, el FK Radnicki 1923 emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de su entrenador: “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”.

UEFA se despidió del DT Mladen Zizovic

La UEFA también se pronunció sobre la muerte del DT Mladen Zizovic, quien murió en pleno partido de la liga de Serbia.

“En nombre de la comunidad del fútbol europeo, extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y colegas del entrenador Mladen Žižović. El técnico bosnio falleció ayer a los 44 años, dejando un gran legado como jugador y entrenador”, escribió la UEFA en sus redes sociales.