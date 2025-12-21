Este sábado 20 de diciembre en una conferencia de prensa Mónica Ocampo dio a conocer ante los medios de comunicación que se retira del futbol profesional femenil después de haber jugado el Apertura 2025 con Pachuca.

Visiblemente conmovida y en medio de lágrimas, Mónica Ocampo hizo oficial que colgó los botines, por lo que la eliminación de Tuzas de la Liguilla pasada a manos de Cruz Azul fue su último encuentro.

“Quiero agradecer a mi familia que están aquí presentes, amigos, a mis compañeras que desde que inicie en el futbol han sido parte también de una familia...”, dijo la ahora exjugadora de 38 años de edad.

Además, le agradeció públicamente al conjunto hidalguense por ser los primeros en abrirle las puertas para cumplir su sueño de jugar futbol profesional en su país, que era una de sus anhelos.

Mónica Ocampo pudo ser campeona de la Liga MX antes de retirarse

Debido a que la Liga MX Femenil tiene pocos años de historia, Mónica Ocampo fue de la generación que tuvo que buscar oportunidades en el extranjero para jugar futbol profesional.

Atlanta y New Jersey nueva jersey fueron los lugares donde Mónica Ocampo pudo jugar futbol femenil en la National Women’s Soccer League de los Estados Unidos al otro lado de la frontera.

Sin embargo, la delantera mexicana posteriormente vino a México para jugar futbol de forma semiprofesional con las Leonas de Morelos, hasta que Pachuca la fichó para su proyecto de la rama femenil.

Mónica Ocampo. (Javier Ramirez / Mexsport)

Con las Tuzas conquistó la extinta Copa MX y en la temporada Clausura 2025 de la Liga MX Femenil logró levantar el trofeo luego de que las Tuzas se impusieron al América en la final.

Mónica Ocampo, la autora del gol más bonito en la historia de los mundiales del futbol femenil

En la Copa del Mundo 2011 del futbol femenil, Mónica Ocampo marcó el que en 2019 fue votado por la FIFA como el gol más lindo en la historia de los mundiales femeniles.

En un partido contra Inglaterra, la delantera de México tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo que se coló en el ángulo del arco defendido por la guardameta Karen Bardsley.