¿Es de este planeta? Armant Duplantis superó su propio récord y con un salto de 6.30 metros se consagró campeón del mundo en salto con garrocha durante el Mundial de Atletismo 2025.

Con solo 25 años de edad, Armant Duplantis se colgó por tercera edición consecutiva la medalla de oro; el griego Emmanuel Karalis obtuvo la presea plateada con 6 metros y el australiano Kurtis Marschall, el bronce con 5.95 metros.

Cinco años atrás, específicamente en febrero de 2020, rompió el récord de Renaud Lavillenie (6,16 metros). Duplantis saltó 6.17 m. y desde entonces se ha encargado de romper su marca no una sino 14 veces.

De los 6.17 metros en 2020 a los 6.30 en 2025, lo de Duplantis ha sido impresionante y le han valido todos los elogios posibles en el mundo del deporte.

¿Qué dijo Armant Duplantis tras romper su récord en salto de garrocha?

Luego de conseguir un nuevo récord durante el Mundial de Atletismo 2025, Armant Duplantis se dijo feliz de su actuación en Tokio, Japón.

“Estoy tan feliz que no puedo explicarlo. Estas dos últimas semanas he disfrutado mucho en Tokio. He disfrutado mucho de todo. Creo que la única manera de irme de Japón era batir el récord mundial”, señaló Armant Duplantis.

“No sé lo que me espera después de este momento, no me importa. Me limitaré a disfrutar de este momento”, sentenció un emocionado Armant Duplantis.

Los récords en salto de garrocha que ha impuesto Armant Duplantis:

2020 - 6.17m

2020 - 6.18m

2022 - 6.19m

2022 - 6.20m

2022 - 6.21m

2023 - 6.22m

2023 - 6.23m

2024 - 6.24m

2024 - 6.25m

2024 - 6.26m

2025 - 6.27m

2025 - 6.28m

2025 - 6.29m

2025 - 6.30m

Armand Duplantis mostró una vez más ser el mejor deportista del planeta al romper por 14° vez su récord, el cual es el histórico



Salto 6.30 Metros (!!!!)



Realmente un Superhumano

¿Quién es Armant Duplantis, el hombre récord en el salto con garrocha?

Armand Duplantis, mejor conocido como Mondo Duplantis, es un atleta sueco de 25 años de edad, que durante el Mundial de Atletismo superó su propio récord y con 6.30 metros se coronó campeón en salto con garrocha.

Armand Duplantis es tres veces campeón del mundo; además, presume dos medallas de oro en Tokio 2020 y París 2024.