México vs Jamaica definirán a uno de los semifinalistas de la Nations League. El pronóstico es victoria del Tricolor de Rafael Márquez.
Después del partido de ida de los cuartos de final de la Nations League disputado en Kingston, México es amplio favorito para alcanzar las semifinales del torneo.
México vs Jamaica: Pronóstico del partido del Tricolor en los cuartos de final de la Nations League
México 3-0 Jamaica es el pronóstico del partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League, el martes 17 de noviembre.
Pronóstico: México 3-0 Jamaica
México vs Jamaica: Posibles alineaciones del partido del Tricolor en los cuartos de final de la Nations League
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Jamaica, en el cierre de los cuartos de final de la Nations League.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Rodrigo Huescas, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Gilberto Mora
- Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones
Jamaica
- Portero: Andre Blake
- Defensas: Kyle Ming, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe y Miguel Freckleton
- Mediocampistas: Kevon Lambert, Karoy Anderson y Courtney Clarke
- Delanteros: Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Javon East
México vs Jamaica: A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Nations League
México vs Jamaica se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League. Martes 17 de noviembre, 20:30 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: México vs Jamaica
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Nations League
- Fecha: Martes 17 de noviembre del 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: BBVA
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports