México vs Jamaica definirán a uno de los semifinalistas de la Nations League. El pronóstico es victoria del Tricolor de Rafael Márquez.

Después del partido de ida de los cuartos de final de la Nations League disputado en Kingston, México es amplio favorito para alcanzar las semifinales del torneo.

México vs Jamaica: Pronóstico del partido del Tricolor en los cuartos de final de la Nations League

México 3-0 Jamaica es el pronóstico del partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League, el martes 17 de noviembre.

Pronóstico: México 3-0 Jamaica

México vs Jamaica: Posibles alineaciones del partido del Tricolor en los cuartos de final de la Nations League

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Jamaica, en el cierre de los cuartos de final de la Nations League.

México

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Rodrigo Huescas, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Obed Vargas y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González y Julián Quiñones

México busca acercarse a la final de la Nations League (mexsport / Adrian Macias)

Jamaica

Portero: Andre Blake

Defensas: Kyle Ming, Joel Latibeaudiere, Damion Lowe y Miguel Freckleton

Mediocampistas: Kevon Lambert, Karoy Anderson y Courtney Clarke

Delanteros: Kaheim Dixon, Renaldo Cephas y Javon East

México vs Jamaica: A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Nations League

México vs Jamaica se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League. Martes 17 de noviembre, 20:30 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.