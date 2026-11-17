México vs Jamaica se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League; martes 17 de noviembre, 20:30 horas, por Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.
La Selección Mexicana de Rafael Márquez busca el pase a las semifinales de la Nations League.
México perdió la ida en Jamaica con marcador de 2-3, por lo que le basta con ganar 1-0 para avanzar a la siguiente ronda del torneo.
- Partido: México vs Jamaica
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Nations League
- Fecha: Martes 17 de octubre del 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports
México vs Jamaica: A qué hora es el partido de vuelta de cuartos de final de la Nations League
El martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas será el partido México vs Jamaica, como parte de los cuartos de final de la Nations League.
México vs Jamaica: ¿Dónde ver el el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League?
El partido México vs Jamaica iniciará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: México vs Jamaica
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Nations League
- Fecha: Martes 17 de octubre del 2026
- Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports