México vs Jamaica se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League; martes 17 de noviembre, 20:30 horas, por Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports.

La Selección Mexicana de Rafael Márquez busca el pase a las semifinales de la Nations League.

México perdió la ida en Jamaica con marcador de 2-3, por lo que le basta con ganar 1-0 para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Partido: México vs Jamaica

Fase: Cuartos de final | partido de vuelta

Torneo: Nations League

Fecha: Martes 17 de octubre del 2026

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports

Julián Quiñones es el jugador a seguir de la Selección Mexicana (Pablo Moisés/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

México vs Jamaica: A qué hora es el partido de vuelta de cuartos de final de la Nations League

El martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas será el partido México vs Jamaica, como parte de los cuartos de final de la Nations League.

México vs Jamaica: ¿Dónde ver el el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League?

El partido México vs Jamaica iniciará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.