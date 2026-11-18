La Selección Mexicana prepara modificaciones para enfrentar a Jamaica en busca de su clasificación al Final Four de la Nations League y una de las principales novedades sería la presencia de Armando González en el once inicial.

El delantero del Olympiakos tendría la oportunidad de arrancar como titular y asumir la responsabilidad de comandar el ataque del Tricolor.

Rafael Márquez prepara cambios para enfrentar a Jamaica en la Nations League

De acuerdo con información de Claro Sports, Rafael Márquez prepara cuatro cambios en su alineación respecto a su anterior compromiso.

Entre ellos destaca la inclusión de la Hormiga González, quien buscaría aprovechar la oportunidad para consolidarse en el proceso de la Selección Mexicana.

Rodrigo Huescas aparecería como lateral derecho, mientras que Mateo Chávez ocuparía el costado izquierdo.

La cuarta modificación sería la incorporación de Santiago Sandoval en el mediocampo, donde acompañaría a Gilberto Mora.

México vs Jamaica por el boleto al final four de la Nations League. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

México busca el boleto al Final Four ante Jamaica

México se juega su continuidad en la Nations League y el boleto al Final Four, por lo que el encuentro ante Jamaica representa una prueba exigente para los futbolistas que reciban minutos.

Para la ‘Hormiga’, el reto será demostrar que puede responder cuando la Selección Mexicana más lo necesita.