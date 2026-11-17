El América podría afrontar su compromiso ante Tigres en la Jornada 17 con una baja importante en el ataque.

Brian Rodríguez continúa trabajando por separado y su presencia en el partido frente al conjunto regiomontano luce complicada, por lo que Guillermo Almada no tendría contemplado utilizarlo mientras no esté completamente recuperado.

La situación enciende las alarmas en Coapa, especialmente porque el futbolista uruguayo se ha convertido en uno de los elementos más productivos del equipo durante el Apertura 2026.

Brian Rodríguez ha sido clave en América durante el Apertura 2026

Brian Rodríguez registra cinco goles y tres asistencias en 11 partidos disputados durante el torneo. En total, suma ocho participaciones directas en anotaciones, cifras que reflejan su importancia en el funcionamiento ofensivo del conjunto azulcrema.

Por ello, su recuperación es una de las prioridades del cuerpo técnico, sin embargo, Guillermo Almada no estaría dispuesto a arriesgarlo si todavía presenta molestias o no cuenta con las condiciones físicas necesarias para competir.

Brian Rodríguez sería baja del América ante Tigres y podría perderse el inicio de la Liguilla. (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

América necesita sumar y mejorar su posición en la tabla antes de comenzar la Liguilla, pero perder a Brian Rodríguez por una recaída podría tener consecuencias mucho más importantes en sus aspiraciones al campeonato.

¿Llegará Brian Rodríguez a los Cuartos de Final?

Aunque el uruguayo sea reservado para el encuentro ante Tigres, su presencia en los Cuartos de Final tampoco está garantizada.

La prioridad para América será recuperar a uno de sus futbolistas más determinantes sin poner en riesgo su participación en la fase final.