México Verde vs Puerto Rico serán las novenas encargadas de iniciar la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara. El primer partido está programado a las 13 horas, tiempo de CDMX y será transmitido en TVC Deportes, ESPN y Disney+.

Partido: México Verde vs Puerto Rico

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Fase: Juego 1

Torneo: Serie del Caribe 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano

Transmisión: TVC Deportes, ESPN y Disney+

Serie del Caribe 2026: Fechas, equipos y formato del torneo de beisbol que se jugará en Guadalajara

¿Cómo llegó México Verde a la Serie del Caribe 2026?

México Verde se clasificó a la Serie del Caribe 2026 tras llegar a la Final de la Liga Mexicana del Pacífico, torneo en el que jugó como Tomateros de Culiacán.

Aunque perdió el campeonato con Charros de Jalisco (México Rojo), los Tomateros competirán como México Verde debido a que en la edición 2026 de la Serie del Caribe, no tendrá representación de Venezuela.

Tomateros de Culiacán jugarán como Mexico Verde en la Serie del Caribe 2026 (ESPECIAL)

Cinco equipos jugarán la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara a partir del domingo 1 de febrero de 2026.

Equipos representantes del beisbol de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, se enfrentarán con dos novenas de México.

En la primera ronda de la Serie del Caribe 2026, todos los equipos se enfrentarán entre sí y los mejores cuatro avanzarán a la etapa de semifinales.

El mejor equipo en la primera ronda se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Gran Final.