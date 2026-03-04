México vence a Arizona Diamondbacks en preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

México derrotó a los Arizona Diamondbacks de la MLB en el partido de preparación previo al inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Con un marcador de 6-3, la Selección Mexicana de Beisbol empezó de gran manera su preparación previo a su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 contra Gran Bretaña.

México no tuvo piedad contra los Arizona Diamondbacks

México no tuvo piedad contra los Arizona Diamondbacks de la MLB, pues tomó ventaja en la parte alta de la cuarta entrada con tres anotaciones gracias al sencillo de Rowdy Téllez y la anotación de Jonathan Aranda.

Poco después Nick González pegó un doble que Alejandro Kirk y Rowdy aprovecharon para aumentar 3-0 la ventaja.

La parte baja de la quinta entrada fue crucial para los Arizona Diamondbacks, que lograron recortar distancias con el sencillo de McCann que puso el marcador 4-3.

Pese a que quisieron acercarse al marcador, Rowdy volvería a aparecer en la octava con tremendo batazo para el 5-3 de México y Alejandro Osuna sellaría la victoria en la recta final con otro batazo a jardín derecho para el marcador final de 6-3.

¿Cuándo vuelve a jugar México previo al Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México tendrá otro compromiso más antes de iniciar el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Gran Bretaña.

La Novena Mexicana, dirigida por Benjamín Gil, tendrá un partido amistoso más el miércoles 4 de marzo ante los LA Dodgers de la MLB.