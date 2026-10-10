México vs Jamaica se enfrentaron este viernes 9 de octubre en en el Estadio Victoria, en partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil.

México no logró sacar la victoria ante Jamaica en uno de los dos partidos amistoso que disputarán ambas selecciones.

¿Cómo quedó el partido México Femenil vs Jamaica?

México vs Jamaica terminó 3-4 a favor de las visitantes en el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil.

Marcador: México 3-4 Jamaica.

México Femenil vs Jamaica: Así fue el partido amistoso del Tri

México disputó uno de los dos partidos amistoso en contra de la Selección de Jamaica.

Así fueron los goles del partido México vs Jamaica:

Minuto 14: Gol de Jody Brown (Jamica)

Minuto 20: Gol de Khadija Shaw (Jamaica)

Minuto 29: Gol de Jacqueline Ovalle (México)

Minuto 35: Gol de Deneisha Blackwood (Jamaica)

Minuto 44: Gol de Rebeca Bernal (México)

Minuto 90: Gol de Solai Washington (Jamaica)

Minuto 90+5: Gol e Charlyn Corral (México)

¿Cuándo vuelve a jugar México Femenil?

Tras el silbatazo final de esta noche, el Tricolor Femenil se preparará para un segundo partido en contra de la Selección de Jamaica.

El próximo encuentro ante Jamaica e disputará en el Estadio Corregidora en Querétaro, el próximo martes 13 de octubre.