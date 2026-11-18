La Selección Mexicana perdió terreno en el ranking FIFA y abandonó el top 10 después de la fecha de noviembre.

El equipo dirigido por Rafael Márquez pasó del décimo al decimotercer puesto, luego de la derrota por 3-2 frente a Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Nations League.

México estaba en los mejores lugares tras el Mundial 2026

La Selección Mexicana había conseguido ubicarse entre las 10 mejores selecciones del mundo durante el Mundial 2026, en la que registró una fase de grupos perfecta.

Sin embargo, el resultado ante el conjunto caribeño le costó tres posiciones y redujo su puntuación a 1723.64 unidades.

Pese al retroceso, México se mantiene como la selección mejor ubicada de la Concacaf. Estados Unidos es su perseguidor más cercano dentro de la región, aunque aparece en el decimosexto lugar de la clasificación.

México subió cinco lugares en el Ranking FIFA gracias a sus victorias en el Mundial 2026 (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

¿Cómo quedó el ranking FIFA?

La clasificación mundial del ranking FIFA continúa encabezada por España, seguida de Argentina y Francia. Marruecos destaca al ubicarse en la quinta posición, mientras que Colombia logró ingresar al top 10.

Estos son los primeros 13 lugares después de los partidos de noviembre: