Alexander Zverev fue notificado de una demanda presentada por su expareja, por haber violado los términos de un acuerdo extrajudicial entre ambos, después de que la mujer lo acusara de agredirla.

La demanda presentada por Brenda Patea en Alemania cuestiona que Zverev, declarara en una entrevista que “se ha demostrado que las acusaciones eran falsas” y que “se ha demostrado mi inocencia”.

Al respecto, Christian Schertz y Anna Sophie Heuchemer, los abogados de Zverev, confirmaron en un comunicado que les fue notificada formalmente la demanda de Patea.

Nuestro cliente se defenderá de la demanda. Si la declaración que se le atribuye efectivamente se hizo en la forma alegada, consideramos que se trata de una expresión de opinión permitida” Abogados de Alexander Zverev

Alexander Zverev suele estar involucrado en polémicas (Kin Cheung / AP)

Expareja de Zverev se siente perjudicada por declaraciones del tenista

El abogado de Brenda Patea, Michael Scheele, declaró que la afirmación de Alexander Zverev sobre su inocencia desencadenó una serie de críticas contra su clienta.

Afirmó que la reacción de Zverev fue perjudicial para el negocio de Patea como influencer y que ella también sintió que se había vulnerado su honor.

Al margen de que la afirmación de Zverev es falsa, no se le permitía hacer ninguna declaración pública en absoluto, de ninguna forma. Tanto Brenda Patea como Alexander Zverev habían acordado esto en un acuerdo” Abogado de Brenda Patea

¿Qué pide Brenda Patea en su demanda contra Zverev?

Brenda Patea busca con su demanda que Alexander Zverev no repita comentarios de ese tipo y que se le imponga una multa de hasta 275 mil dólares cada vez que lo haga.

Zverev enfrentó una acusación de causar lesiones corporales a Patea durante una discusión en Berlín en mayo de 2020.

El caso concluyó en un tribunal de distrito en Berlín en 2024 tras el acuerdo. Zverev aceptó pagar multas al Estado y a organizaciones benéficas.

En el pasado, Zverev negó acusaciones de abuso de otra exnovia, Olga Sharypova, quien formuló por primera vez las acusaciones en 2020 y las amplió en 2021.