México vs Jamaica se enfrentaron este martes 17 de noviembre en en el Estadio BBVA, en los cuartos de final de la Nations League.

México logró sacar la victoria ante Jamaica y pese a empatar en el marcador global por 3-3, consiguió su boleto al Final Four de la Nations League.

¿Cómo quedó el partido México vs Jamaica?

México vs Jamaica terminó 1-0 a favor del equipo de Rafael Márquez, por lo que avanzaron al Final Four de la Nations League.

Marcador: México 1-0 Jamaica.

México vs Jamaica: Así fue el partido del Tri en la Nations League

México disputó el partido de cuartos de final de la Nations League en contra de la Selección de Jamaica.

Así fueron los goles del partido México vs Jamaica:

Minuto 35: Gol de Jesús Manuel Corona (México)

¿Cuándo vuelve a jugar México?

México avanzó al Final Four de la Nations League, por lo que volverá a las canchas hasta el próximo año 2027.

El Tricolor disputará las semifinales y la final durante la primera Fecha FIFA del año, en la que será una buena oportunidad para que Rafael Márquez consiga su primer título con la Selección Mexicana.

El Final Four de la Nations League se jugará en marzo de 2027, aún con fechas y horarios por confirmar.