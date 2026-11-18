México logró derrotar a Jamaica en los cuartos de final de la Nations League, y después de lograr su pase al Final Four ya tiene marcada la fecha para volver a jugar. Estados Unidos será su rival en el encuentro marcado para 2027.

México vs Estados Unidos | Jueves 25 de marzo de 2027 | SoFi Stadium

¿Cuándo vuelve a jugar México?

El jueves 25 de marzo de 2027 volverá a jugar México el Final Four de la Nations League ante la Selección de Estados Unidos, como parte de las semifinales del torneo.

México derrota a Jamaica y avanza al Final Four de la Nations League. (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Rival y sede del próximo partido de México en la Nations League

La selección de Estados Unidos será rival de México de Rafael Márquez en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, el jueves 25 de marzo de 2027.

Fecha: Jueves 25 de marzo de 2027

Sede: SoFi Stadium

Formato: Semifinal a partido único

Torneo: Nations League

Horario: Por confirmar

¿Cómo quedó México vs Jamaica en los cuartos de final de la Nations League?

México ganó 1-0 a Jamaica en la vuelta de los cuartos de final de la Nations League y el marcador global fue 3-3.

Con la victoria por goles de visitante, logró su boleto al Final Four de la Nations League.