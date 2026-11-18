Después de conseguir su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana, y con ello el pase a la semifinal de la Nations League, Rafael Márquez acepta que enfrentar a Estados Unidos será muy especial.

Rafael Márquez reconoció la importancia del partido ante Estados Unidos y la motivación adicional que representa medirse al rival de mayor tradición para el Tri.

Si queremos seguir defendiendo el título, tenemos que enfrentarnos a todos. Ahora nos toca enfrentar a Estados Unidos en la semifinal. Es un gran partido, diferente, así que es un extra enfrentar a Estados Unidos” Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana

Rafael Márquez ha tenido un inicio complicado como entrenador de la Selección Mexicana (David Leah / David Leah)

Rafa Márquez confía en que el trabajo mejore el rendimiento de la Selección Mexicana

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana compartió su deseo de contar con más tiempo de trabajo para transmitir su idea futbolística a los jugadores del Tricolor.

Me gustaría tenerlos mucho tiempo más para seguir trabajando. La verdad es que por lo poco que se trabajó es normal que no se vea todavía lo que uno quiere del equipo. Soy demasiado analista, perfeccionista y estoy intentando estar en cada punto” Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana

México avanzó a las semifinales de la Nations League tras dura eliminatoria con Jamaica

La Selección Mexicana cumplió el primer objetivo de avanzar a las semifinales de la Nations League, con una victoria de 1-0 ante Jamaica en el partido de vuelta de los cuartos de final.

México tuvo que recurrir a los goles marcados como visitante para eliminar a Jamaica, ya que el marcador global terminó 3-3.

Al respecto, Rafael Márquez se mostró contento con el resultado, pero no satisfecho por el funcionamiento mostrado ante la selección de Jamaica.

Contento porque al final se consiguió lo que se estaba buscando, se buscaba esta primera victoria. Obviamente no estoy satisfecho, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando muchas cosas. La actitud del equipo es algo que hay que rescatar y hay que tratar de mantener” Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana

Rafael Márquez señala la falta de contundencia como un reto a mejorar en la Selección Mexicana

Rafael Márquez reconoció que la falta de contundencia es uno de los aspectos en los que la Selección Mexicana debe mejorar.

Además, valoró la capacidad del grupo para responder cuando el cansancio y las circunstancias del partido exigieron mayor concentración y compromiso defensivo.