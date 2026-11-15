Tras la derrota del México vs Jamaica en Kingston, en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, Rafa Márquez salió a dar una serie de declaraciones al respecto.

Además de ser crítico con el operar de los jugadores en el México vs Jamaica, el director técnico de la Selección señaló que el mal estado de la cancha condicionó su estilo de juego.

Rafael Márquez (mexsport / Adrian Macias)

Rafa Márquez señala el mal estado de la cancha en el México vs Jamaica

Durante la conferencia tras el partido de México vs Jamaica, Rafa Márquez señaló, entre otras cosas, que el mal estado de la cancha fue un factor que nos les permitió desarrollar su juego.

“Esas desatenciones generan desconfianza. La cancha no fue la mejor para desarrollar nuestro estilo de juego que queremos y esas desatenciones son las que tenemos que mejorar. Nosotros mismos nos hacemos el daño. Hay que reconocerlo y es fácil de corregir” Rafael Márquez, director técnico de la Selección Nacional Mexicana

Esas condiciones impuestas por la cancha en el México vs Jamaica, se sumaron a algunas desatenciones que identificó Rafa Márquez durante el desarrollo del juego, lo cual en parte derivó en la derrota.

Esto afectó la confianza del equipo a lo largo del juego, lo cual derivó en una derrota que fue inesperada, tanto para el grupo, como para aficionados y analistas deportivos.

Asimismo, el estratega recordó el combinado es casi el mismo que el del Mundial 2026, por lo que exigió una mayor concentración y rigor para evitar repetir este tipo de fallas en compromisos importantes.

Rafa Márquez reconoce una falta de contundencia en el México vs Jamaica

Además del estado de la cancha y desatenciones defensivas, Rafa Márquez reconoció la falta de contundencia al ataque en el México vs Jamaica.

Rafa Márquez señaló que el rumbo del partido pudo haber sido diferente de haber concretado las oportunidades claras generadas en la primera mitad del México vs Jamaica.

Según el director técnico mexicano, el fallar frente a la portería rival le dio confianza a Jamaica para sostener su ventaja, y no soltarla en el segundo tiempo.

Rafa Márquez confía en que el equipo corregirá los errores clave para el partido de vuelta, programado para el martes 17 de noviembre en la cancha del Gigante de Acero en Monterrey.