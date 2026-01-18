Mercedes Roa celebra que cumplió uno de sus sueños más importantes.

Los malos momentos quedaron atrás para Mercedes Roa luego de ser atacada en Francia, ahora la influencer compartió un logro personal.

Este es el importante sueño que cumplió Mercedes Roa

A través de su cuenta de Instagram, Mercedes Roa compartió un video.

“Mi sueño más grande, gracias inmensas por tanto, me cambiaron la vida”, escribió Mercedes Roa al dar a conocer que se compró una casa con jardín.

La grabación muestra a la influencer mexicana en los inicios de su carrera en la creación de contenido y después se le ve adquiriendo su propiedad.

Durante el video aparece Mercedes Roa visiblemente emocionada por su logro personal.

En el clip también se da un vistazo de la casa de Mercedes Roa, la cual cuenta con alberca y hasta cancha de tenis.

Mercedes Roa (@mercedes_roa)

Amigos y seguidores felicitan a Mercedes Roa por comprarse su casa

Con miles de “Me gusta” y decenas de comentarios, los seguidores de Mercedes Roa la felicitaron por cumplir uno de sus sueños más importantes.

A los comentarios positivos también se sumaron palabras de sus amigos.

“Felicidades!! Que bonito es ver a tus amigos cumplir sus sueños”, escribieron las creadoras de contenido Conder y Name.

Los fans de Mercedes Roa también destacaron lo bonita que era la nueva propiedad de la creadora de contenido y no dudaron en festejar con ella.