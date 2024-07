Alexis Vega fue entrevistado para ESPN y habló de varias cosas. Entre ellas su paso por las Chivas y el de sus excompañeros

Y es que el ciclo de Alexis Vega con Chivas no fue el mejor. Cuando llegó tuvo muchas expectativas, por lo que había mostrado en Toluca.

Incluso, los primeros torneos no fueron malos. Cosa que le sirvió para renovar su contrato por una millonada.

Después y durante la pandemia fue en dónde se le cuestionaron muchas cosas. Tuvo varios escándalos de indisciplina, en los que había alcohol, hasta que el último fue la gota que derramó el vaso.

Cuando se dijo que, Vega y otro de sus compañeros de Chivas metieron mujeres al hotel de concentración. Por lo que fue fichado por Toluca, en el que en su primer torneo, de regreso, superó su mejor semestre con el Rebaño.

Alexis Vega revela que jugadores fracasan en Chivas “porque les gana el desmadre”

Visto lo anterior, Alexis Vega fue entrevistado por su paso en Chivas y además le preguntaron: ¿por qué algunos jugadores destacan más después de salir del Rebaño?

Alexis Vega respondió algo que posiblemente ya sabían muchos : “Quizá tiene que ver la presión, es un equipo muy grande (Chivas). Yo en su momento tuve una buena racha, pero al final no fue como quería. Agradezco que me dieran la oportunidad, pero bueno, no sé qué pase después, que como tú dices, salimos y tenemos la oportunidad de que nos vaya bien.”

Además le preguntaron, si la ciudad de Guadalajara tenía algo que ver con la indisciplina: “También puede ser, ya lo dije en su momento. Es una ciudad que tiene muchas tentaciones, yo llegué muy joven y a veces te gana el desmadre. Pero para estar con Chivas hay que estar enfocados”, comentó Alexis Vega.

Jugadores de las Chivas que les ha ido mejor cuando salieron; además de Alexis Vega

Ya vimos que Alexis Vega, como sus compañeros, vivió tentaciones hasta que les ganó el desmadre. Sin embargo, es algo real que muchos jugadores han salido de Chivas y les ha ido mejor.

El caso de Alexis Vega es uno de ellos, sin embargo hay más: Uno de ellos fue un miembro del dúo tamarindo, Uriel Antuna.

Uriel Antuna, Alexis Vega y Chicote Calderón (Especial )

Antuna también estuvo envuelto en varias indisciplinas con Chivas, pero cuando salió a Cruz Azul todo cambió, ahora es uno de los mejores extremos de la Liga MX.

Chicote Calderón, otro jugador que estuvo envuelto en un escándalo con Alexis Vega. Este salió del Rebaño por la puerta de atrás al América y vaya que triunfó. Ahora es campeón del Clausura 2024.