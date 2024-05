Raúl Orvañanos ha sido uno de los narradores más famosos de México a lado de Martinoli, ya que, gracias a sus comentarios repetitivos, aciertos y errores durante las transmisiones de los partidos se ha ganado el cariño y aprecio del los aficionados y televidentes.

Rául Orvañanos se ha hecho popular gracias a frases como “Cuidado que este es rapidísimo”, “Goooool de la fieeeraaaaa”, “Ah no bueno, Ah no bueno”, “Si esta entraba era gol”, entre muchas otras.

El hoy comentarista de la cadena televisiva Fox Sports, comentó sobre su estilo de narración, el cuál calificó de espontaneo.

“Hay compañeros que sí, no digo nombres y están pensando lo que van a decir, mi narración ha sido espontanea, lo que se me ocurre lo digo. Repito uno que la gente lo sigue, lo sigo y lo sigo diciendo. Pero no estoy pensando que hacer”, comentó para Récord.

¿Raúl Orvañanos igual que Christian Martinoli o el ‘Perro’ Bermúdez?

Raúl Orvañanos reconoció que sus narraciones no llegan a todo mundo, tales como la de Christian Martinoli o el ‘Perro’ Bermúdez.

“Yo no soy un comentarista que llegue a las masas como el ‘Perro’ (Bermúdez) o como Christian Martinoli, yo tengo otro estilo, otra forma ser y yo lo voy a seguir conservando”, comentó Raúl Orvañanos.

Sobre las burlas, Orvañanos se mostró calmado, y mencionó que trabaja para no cometer ese tipo de errores en la siguiente transmisión.

“Son cosas que se te van y tratas de corregirlo. No conozco ningún comentaristaque no se haya equivocado. Lo tomo como un error para que no vuelva a suceder”, finalizó.

¿Cuándo es la Final de Concachampions? Partido donde podríamos escuchar a Raúl Orvañanos

Raúl Orvañanos podría narrar la final de la Concachampions; Pachuca, quien viene de eliminar al América, uno de los favoritos para coronarse en la Concachampions, buscará su boleto al Mundial de Clubes ante el Columbus Crew.

Asimismo, Columbus Crew, conjunto de la MLS que eliminó a Tigres y Monterrey, dos de los mejores equipos de la Liga MX en cuanto a plantilla y presupuesto se refiere.

Pachuca y Columbus Crew se verán las caras el 1 de junio, en el Estadio Hidalgo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México; será trasmitido por Fox Sport y Fox Sports Premium.