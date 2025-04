Mauricio Lozano, hermano de Hirving el “Chucky” Lozano, habló para Fox Sports México, sobre los retos que ha enfrentado en su carrera por la comparación constante con el futbolista del San Diego FC. Dicha entrevista generó molestias entre los fans del exjugador del PSV.

En la conversación con David Espinoza, reportero de Fox Sports México, explicó que, no ha tenido oportunidades en el futbol mexicano porque no paran de compararlo con el Chucky Lozano.

“Ha sido difícil y me han cerrado puertas por lo mismo. Es frustrante que te pongan piedritas en el camino para que no se logren los objetivos”, dijo el hermano del Chucky Lozano.

Recordó que, en su juventud fue buscando incluso por un equipo de la Primera División de México: “Yo estaba joven, no sabía cómo moverme y le pedí ayuda. Le dije: ‘¿Sabes qué? Pasan cosas. Me quieren en Pumas, ahí está el interés. Vinculado lo mío con lo de él, buscaron a ciertas personas y al final no se hizo nada”.

Fans en contra de Fox Sports México por el Chucky Lozano

Ante estas declaraciones del hermano del Chucky Lozano, los fans del futbolista de San Diego FC explotaron contra el canal deportivo, pues afirmaron que parecen un programa de revista compartiendo este tipo de contenido.

Muchos fans reclamaron que, ahora Fox Sports México pareciera que se dedica a compartir chismes familiares, en lugar de temas deportivos.

“Jajaja, ¿ahora se meten en chismes familiares?, no sé si es Fox Sports o La Oreja, por eso Fox Sports México va en bajada”, fueron algunos de los comentarios en la entrevista del hermano del Chucky Lozano que fue compartida en redes sociales.

CHUCKY LOZANO SE HA ENCARGADO DE CERRARLE LAS PUERTAS A SU HERMANO 🤯



Mauricio Lozano dejó en claro que su hermano, Chucky, le ha puesto 'piedritas en el camino'



Comentó lo complicadas que han sido las comparaciones entre sus carreras.



✒️ @David_EG#CentralFOX pic.twitter.com/Q5Msp2sUKK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 26, 2025

Hermano del Chucky Lozano no tiene relación con él

Durante la entrevista realizada por Fox Sports México, el hermano del Chucky Lozano también dejó en claro que ni sus papás ni él, se llevan bien con el exfutbolista del PSV.

“Ni mis padres ni yo tenemos relación con Chucky. Desde antes del Mundial, él decidió cortar contacto. Lo de él no nos importa”.

"NI MIS PADRES NI YO, TENEMOS RELACIÓN CON ÉL (CHUCKY LOZANO)" ❌



Bryan Lozano, hermano del Chucky, reveló que desde antes del Mundial, dejaron de tener contacto con el futbolista del San Diego por decisión de Hirving.



"Lo de él, no nos importa" #LUP pic.twitter.com/B17fvTkx74 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 25, 2025

La conversación entre el medio deportivo y el hermano del Chucky Lozano no cayó bien para muchos aficionados. Sin embargo, hasta el momento, el futbolista del San Diego FC no ha respondido a las declaraciones de su hermano sobre su relación con su familia.