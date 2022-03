Matías Almeyda habla sobre el interés del Club América en sus servicios, el técnico ya había mencionado su deseo por dirigir en México de nuevo.

Almeyda mencionó que hubo un acercamiento hace tiempo pero no fue formal: “Se dijo pero no hubo nada”. Aunque, no descartó llegar en un futuro.

“Nunca se sabe dónde será el destino de cada ser humano”, dijo el estratega para Fox Sports.

El técnico aclaró que no hay una oferta formal ahora, pero su contrato con San José Earthquakes podría terminar muy pronto y México sería uno de sus destinos favoritos.

Los rumores apuntan a que regresaría con Club Chivas ante el mal momento que vive el equipo; sin embargo aclaró que no se metería en un plano deportivo por respeto.

“Trato siempre de ser muy respetuoso a la distancia, todos saben el cariño que le tengo al equipo, el cariño que le tengo a la gente y el cariño que me brindas la gente. Nunca he tratado de meterme en el plano deportivo y es feo, trato de no opinar. Yo siempre quiero lo mejor”, dijo.

"PUEDES FIRMAR CON QUIEN QUIERAS EN MÉXICO, MENOS CON EL AMÉRICA" 🤣 #FSRadioMX | La recomendación de @andremarinpuig para Matías Almeyda, quien desmintió acercamientos de las Águilas



"SE DIJO, PERO NO HUBO NADA" @ruubenrod, @albertolati & @Salimgol pic.twitter.com/0NLpCu9OsM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 22, 2022

Matías Almeyda y su regreso a Club Chivas

Matías Almeyda dejó claro que el directivo de San José Earthquakes le dio pauta para salir del equipo en el momento en el que lo desee.

En ese sentido, aseguró que México está dentro de sus opciones y Club Chivas sería el equipo que lo recibiría con los brazos abiertos tras la etapa que vivió en el cuadro rojiblanco.

“Ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga. Siempre esta latente ese paso mio por México. El recuerdo que tengo de México es con alegría”.

"PREFIERO NO OPINAR" SOBRE EL PLANO DEPORTIVO DE CHIVAS



"TODOS SABEN EL CARIÑO QUE LE TENGO AL CLUB" #FSRadioMX | Para Matías Almeyda "es feo" opinar sobre el presente del Guadalajara @andremarinpuig, @ruubenrod, @albertolati & @Salimgol pic.twitter.com/Dr3eCu12HB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 22, 2022

Club Chivas en el Clausura 2022

Club Chivas no ha tenido el mejor paso por el Clausura 2022, pues milita en la décima posición de la tabla y solo ha logrado una victoria en lo que va del torneo.

En ese sentido, el equipo podría buscar otra opción para el siguiente semestre pues necesitan resultados de manera urgente.