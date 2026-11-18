Mateo Chávez continúa dando pasos importantes en el futbol europeo y comienza a consolidarse como uno de los mexicanos más destacados de la temporada.

El lateral del AZ Alkmaar atraviesa un gran momento en la Eredivisie y, de acuerdo con las valoraciones de Statiskicks, ya es el jugador mejor calificado en su posición dentro del campeonato neerlandés.

Los números de Mateo Chávez en Países Bajos

A sus 22 años, el mexicano Mateo Chávez suma 12 partidos disputados en la liga neerlandesa, con un registro de dos goles y tres asistencias.

El futbolista mexicano registra una puntuación de 7.52, con la que supera a Sergiño Dest, lateral del PSV Eindhoven, quien aparece en el segundo lugar con una valoración de 7.37.

Mateo Chávez supera a Sergiño Dest y es el lateral mejor valorado de la Eredivisie. (especial)

La diferencia refleja el buen rendimiento que ha tenido Mateo Chávez durante la presente campaña, en la que ha conseguido destacar tanto en labores defensivas como en sus aportaciones al ataque.

Mateo Chávez busca seguir mejorando en Europa

Con 22 años y un rendimiento que comienza a llamar la atención en Países Bajos, Mateo Chávez levanta la mano como uno de los futbolistas mexicanos a seguir en Europa.

El buen momento del lateral también representa una noticia positiva para la Selección Mexicana, que busca alternativas y competencia en las bandas defensivas en la nueva era con Rafael Márquez al frente del Tricolor.