Mateo Chávez comenzó de la mejor manera la temporada 2026-27 en Europa, pues el lateral mexicano conquistó la Johan Cruijff Schaal, la Supercopa de Países Bajos.

Dicho título de Mateo Chávez se dio luego de que el AZ Alkmaar goleara 4-0 al PSV Eindhoven, en un partido en el que además fue protagonista con una asistencia.

Mateo Chávez levantó su segundo título con el AZ Alkmaar

El exjugador de Chivas, Mateo Chávez, fue titular en el encuentro y respondió con una destacada actuación por la banda izquierda. Al minuto 25 se incorporó al ataque y envió un preciso centro que encontró a Mexx Meerdink, quien abrió el marcador para encaminar el triunfo del conjunto de Alkmaar.

Mateo Chávez permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 71, cuando fue sustituido por Mees de Wit.

Con esta victoria, el defensor mexicano levantó el segundo título de su carrera con el AZ Alkmaar, después de haber conquistado la Copa de los Países Bajos en abril pasado, cuando su equipo derrotó con autoridad 5-1 al NEC Nijmegen en la final.

AZ Alkmaar conquistó la Supercopa de Países Bajos. (@AZAlkmaar)

Mateo Chávez es el primer mexicano en ganar un titulo en la temporada 2026-2027

Mateo Chávez se convirtió en el primer futbolista mexicano en conquistar un título durante la temporada europea 2026-27, consolidando el gran momento que vive desde su llegada al futbol neerlandés.

Tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, el joven defensor regresó a Europa con la intención de seguir consolidándose como una pieza importante del AZ Alkmaar.