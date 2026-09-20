Mateo Chávez continúa ganándose un lugar en el futbol neerlandés pues el defensor mexicano disputó los 90 minutos en la victoria por 1-0 del AZ Alkmaar sobre el Telstar, en una nueva jornada de la Eredivisie, donde volvió a destacar por su desempeño defensivo y sus aportaciones en ataque.

El único gol del encuentro llegó al minuto 19, cuando Mexx Meerdink consiguió marcar la diferencia para el AZ Alkmaar, que aprovechó la anotación para quedarse con los tres puntos.

Sin embargo, más allá del resultado, la actuación de Mateo Chávez volvió a llamar la atención por su despliegue y regularidad durante todo el compromiso.

Mateo Chávez jugó los 90 minutos en la victoria del AZ Alkmaar

El mexicano Mateo Chávez tuvo una participación sólida desde el lateral, con nueve contribuciones defensivas, dos intercepciones, dos despejes y seis recuperaciones. Además, mostró fortaleza en los duelos individuales al ganar ocho de los 14 enfrentamientos individuales que disputó.

Su rendimiento no se limitó a las labores defensivas, ya que Mateo Chávez también se proyectó al ataque, completó tres de sus cuatro intentos de regate y conectó 48 de los 65 pases que intentó, demostrando confianza para incorporarse al juego ofensivo de su equipo.

AZ Alkmaar venció al Telstar. (@AZAlkmaar)

La actuación de Mateo Chávez confirma su creciente protagonismo dentro del conjunto neerlandés, donde continúa sumando minutos y experiencia en una etapa importante de su carrera.

Mateo Chávez sigue aprovechando sus oportunidades en Europa

Con un partido completo, una victoria y números destacados en ambos costados del campo, Mateo Chávez sigue aprovechando las oportunidades que recibe en la Eredivisie.

Su adaptación al futbol europeo avanza y, jornada tras jornada, Mateo Chávez busca consolidarse como una pieza habitual del AZ Alkmaar.