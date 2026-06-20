Mariana Ochoa reveló si es verdad que la FIFA la multó por lanzar su canción “Ponte el sombrero” previo al inicio del Mundial 2026.

“Ponte el sombrero” se estrenó el pasado 27 de mayo y es una canción inspirada en la fiebre futbolera que se vive en México por el Mundial 2026.

La FIFA prohibe el uso de nombres, imágenes o símbolos que hagan alusión al Mundial 2026, por lo que muchos pensaron que multarían a Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa revela la verdad detrás de la polémica con la FIFA

En entrevista con De Primera Mano, Mariana Ochoa fue cuestionada sobre si la FIFA la había multado por utilizar la palabra “mundial” en su canción “Ponte el sombrero”.

Mariana Ochoca expresó que no; la FIFA multa a quienes usen la palabra “mundial” con fines comerciales o publicitarios.

“La organización que hace este evento cada 4 años tiene ciertas palabras y marcas registradas. Usé ese nombre en mi canción y evidentemente me podrían demandar, esa canción sí está hecha para este evento de fútbol” Mariana Ochoa

¿Mariana Ochoa podría recibir DEMANDA MILLONARIA por canción sobre la Justa Deportiva? La cantante aclara las especulaciones ⚽ Además, confiesa si ha sido 'migajera'#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/uiZQVPSmoJ — De Primera Mano (@deprimeramano) June 19, 2026

La cantante es consciente de que al usar la palabra “mundial”, la FIFA la podría demandar, pero hasta el momento no ha recibido ninguna notificación.

“No hay riesgo de absolutamente ninguna demanda, ni me ha llegado ninguna notificación de esta gran compañía” Mariana Ochoa

¿Por qué la FIFA podría demandar a Mariana Ochoa?

La canción “Ponte el sombrero” de Mariana Ochoa inicia con la frase: “Todos puestos, emocionados con el Mundial”.

La palabra Mundial forma parte de una lista de palabras y símbolos que no se pueden utilizar con fines comerciales, debido a que están registrados por la FIFA.

Esa es la única referencia que usa Mariana Ochoa sobre el Mundial 2026, quien hasta el momento no ha recibido una sanción por el uso de esta palabra.