Al Manchester City ya se le acabó su inmunidad, por varios años se le ha acusado de incumplir el Fair Play Financiero, pero no recibía castigos.

Hasta ahora, pero no tendrá un castigo muy severo que digamos. Manchester City solo tendrá que pagar para zafarse de 115 cargos de incumplimiento a las normas financieras.

Esto podría distraer al club y a los jugadores que se están jugando la Premier League. De hecho este domingo, 19 de mayo, se disputará la última jornada.

Si Manchester City le gana al West Ham de Edson Álvarez sería campeón por cuarta vez consecutiva de la Premier League, algo nunca conseguido en la historia.

¿Cuál es la sanción del Manchester City por incumplir el Fair Play financiero?

Pero bueno, a lo que venimos, que es la sanción que le impondrán al Manchester City por 115 violaciones al fair play financiero de la Premier League que abarcan de 2009 al 2018.

La cantidad que Manchester City tiene pagar, si bien es fuerte, no le quitarían puntos como lo hicieron con otros equipos de la Premier League. La multa será de 415 millones de euros.

Una cantidad que por supuesto es un gran golpe para el City Group, pero sería peor perder puntos, ya que al mismo tiempo eso les hace perder dinero.

Pero bueno, todavía no pueden cantar victoria. Está pendiente un juicio en el que se verán todas las acusaciones de todos esos años, se dice que el veredicto final se conocerá en junio del 2025.

Otros equipos de la Premier League que fueron sancionados

Como ya vimos, al Manchester City lo sancionaron con una multa económica, sin embargo con otros equipos de la Premier League no los miden con la misma vara.

Ya que, por ejemplo Everton cayó en el mismo caso que el Manchester City, incumplir con el Fair Play financiero, incluso tenía menos violaciones.

Pero al Everton le quitaron un total de 8 puntos. Primero 6, después el equipo inglés apeló y le volvieron a quitar 2 unidades más.

La reducción de puntos no solo afectó al Everton, también al mítico equipo Nottingham Forest lo afectaron en la tabla.

A este último fue sancionado con 4 puntos.