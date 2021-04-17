Este jueves se dio a conocer que la UEFA abrió una investigación formal al Manchester City por posibles violaciones al Fair Play Financiero (FFA, por sus siglas en inglés).

El organismo señaló que la Cámara de Investigación de Control Financiero de los Clubs (ICFC) se concentrará en las “presuntas infracciones del FFP que fueron hechas públicas recientemente en diferentes medios de comunicación”.

Y es que documentación interna del club de Manchester fueron difundidas tras las filtraciones de Football Leaks, comandadas por el diario alemán Der Spiegel, mismo que aseguró que el conjunto inglés engañó a la UEFA al cubrir la fuente de sus ingresos por patrocinios a los dueños del club.

Por su parte, el Manchester City emitió un comunicado oficial tras el anunció de la UEFA:

Manchester City, actual campeón de la Premier League, marcha líder de la tabla general en el futbol inglés; mientras que en la Champions League se encuentra a punto de calificar a los cuartos de final.