Chelsea vs Manchester City se citaron en la Final de la FA Cup este sábado 16 de mayo, partido que terminó 1-0 a favor del equipo que dirige Pep Guardiola.

Así fue la Final Chelsea vs Manchester City en la FA Cup

Tras un duelo cerrado que se acercaba a los tiempos extras, el Manchester City apretó en el momento justo para anotar el 1-0 ante Chelsea, que lo encaminó a ganar la Final de la FA Cup.

Goles y situaciones del partido:

  • Minuto 71: Gol de Antoine Semenyo a pase de Erling Haaland para hacer el 1-0 definitivo
Antoine Semenyo le dio el título de la FA Cup al Manchester City (Richard Pelham / AP Photo/Richard Pelham)

Manchester City gana su segunda FA Cup en las últimas cuatro temporadas

Chelsea busca su noveno título de la FA Cup y salvar una temporada difícil, pero se encontró a un Manchester City embalado que jugó su cuarta final consecutiva del torneo.

En 2023, el Manchester City conquistó la FA Cup, 2-1 sobre Manchester United.

Con el nuevo cetro, el Manchester City llegó a 8 títulos del torneo.

Finales recientes de la FA Cup:

  • 2026 | Chelsea 0-1 Manchester City
  • 2025 | Crystal Palace 1-0 Manchester City
  • 2024 | Manchester United 2-1 Manchester City
  • 2023 | Manchester City 2-1 Manchester United