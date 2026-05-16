Chelsea vs Manchester City se citaron en la Final de la FA Cup este sábado 16 de mayo, partido que terminó 1-0 a favor del equipo que dirige Pep Guardiola.
Tras un duelo cerrado que se acercaba a los tiempos extras, el Manchester City apretó en el momento justo para anotar el 1-0 ante Chelsea, que lo encaminó a ganar la Final de la FA Cup.
Goles y situaciones del partido:
- Minuto 71: Gol de Antoine Semenyo a pase de Erling Haaland para hacer el 1-0 definitivo
Manchester City gana su segunda FA Cup en las últimas cuatro temporadas
Chelsea busca su noveno título de la FA Cup y salvar una temporada difícil, pero se encontró a un Manchester City embalado que jugó su cuarta final consecutiva del torneo.
En 2023, el Manchester City conquistó la FA Cup, 2-1 sobre Manchester United.
Con el nuevo cetro, el Manchester City llegó a 8 títulos del torneo.
Finales recientes de la FA Cup:
- 2026 | Chelsea 0-1 Manchester City
- 2025 | Crystal Palace 1-0 Manchester City
- 2024 | Manchester United 2-1 Manchester City
- 2023 | Manchester City 2-1 Manchester United