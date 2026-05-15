Chelsea vs Manchester City juegan la Final de la FA Cup el sábado 16 de mayo a las 8 horas. Transmite HBO Max.
- Partido: Chelsea vs Manchester City
- Fase: Final
- Torneo: FA Cup
- Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026
- Horario: 8 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Wembley
- Transmisión: HBO Max
Chelsea vs Manchester City: Día para ver la Final de la FA Cup
El sábado 16 de mayo de 2026, Chelsea vs Manchester City definen al campeón de la FA Cup.
Chelsea vs Manchester City: Hora para ver la Final de la FA Cup
Chelsea vs Manchester City inicia a las 8 horas, tiempo del centro de México, en la Final de la FA Cup.
Chelsea vs Manchester City: Canal para ver la Final de la FA Cup
La plataforma HBO Max transmitirá el partido Chelsea vs Manchester City.
¿Cómo llegaron Chelsea y Manchester City a la Final de la FA Cup?
Chelsea derrotó 1-0 a Leeds y Manchester City hizo lo propio ante Southampton, por marcador de 2-1, para citarse en la Final de la FA Cup.
Chelsea busca su noveno título de la FA Cup y salvar una temporada difícil.
Manchester City es el primer equipo en la historia en alcanzar cuatro finales consecutivas de la FA Cup.
Finales recientes de la FA Cup:
- 2025 | Crystal Palace 1-0 Manchester City
- 2024 | Manchester United 2-1 Manchester City
- 2023 | Manchester City 2-1 Manchester United
- 2022 | Liverpool 6-5 Chelsea