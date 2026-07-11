El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Noruega e Inglaterra, programado para jugarse en Miami, podría retrasarse debido a la alerta de calor extremo.

Noruega vs Inglaterra está pactado para iniciar a las 15 horas, tiempo del centro de México, pero el horario de inicio podría cambiar en caso de que las altas temperaturas no cedan al momento del silbatazo del primer tiempo.

¿Cuál es la temperatura que se espera para el inicio del Noruega vs Inglaterra?

A la hora del inicio del partido Noruega vs Inglaterra se espera que impere una temperatura entre 29 °C y 34 °C en Miami, pero la alta humedad del sur de Florida elevará la sensación térmica hasta los 44 °C - 45 °C.

Además, una nube de polvo transatlántico incrementará el estrés térmico en el ambiente y existen pronósticos de tormentas aisladas durante el Noruega vs Inglaterra.

¿Qué dice el protocolo ante temperaturas extremas?

El sindicato global de futbolistas, FIFPRO, recomienda aplazar o retrasar los partidos cuando la temperatura local supera los 28 °C para proteger la salud de los atletas.

Tanto Inglaterra como Noruega provienen de climas fríos, y el cuerpo técnico inglés ha usado carpas de aclimatación térmica en sus entrenamientos para mitigar el impacto físico.

Las autoridades de salud locales pidieron a los aficionados que asistan al estadio mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol directo.