La Jornada 30 de LaLiga enfrenta al Mallorca vs Real Madrid este sábado 4 de abril de 2026 a partir de las 8:15 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Mallorca vs Real Madrid

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Fase: Jornada 30

Torneo: LaLiga

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Son Moix

Transmisión: SKY Sports

Mallorca vs Real Madrid: A qué hora ver el partido de la Jornada 30 de LaLiga

Mallorca vs Real Madrid juegan en punto de las 8:15 horas, tiempo del centro de México, el sábado 4 de abril de 2026.

Mallorca vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 30 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Mallorca vs Real Madrid en la Jornada 30 de LaLiga.

Partido: Mallorca vs Real Madrid

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Fase: Jornada 30

Torneo: LaLiga

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Son Moix

Transmisión: SKY Sports

Mallorca vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 30 de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 30 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 30 de LaLiga ante Mallorca con la moral en alto, después de vencer 3-2 al Atletico de Madrid en la Jornada 29.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán el triunfo en calidad de visitante para acercarse al líder FC Barcelona en LaLiga.

Cuatro puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, que con 73 puntos comanda la competencia española,

Mallorca, por su parte, marcha en el lugar 18 del torneo con 28 unidades y su objetivo es alejarse de la zona de descenso de LaLiga.