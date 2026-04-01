Mallorca vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 30 de LaLiga.

Mallorca vs Real Madrid juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 30 de LaLiga. Pronóstico 3-0 a favor de los merengues en la cancha del Estadio de Son Moix. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Mallorca vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga
El pronóstico del partido Mallorca vs Real Madrid es victoria para los merengues por marcador 3-0 en la Jornada 30 de la LaLiga.
- Pronóstico: Mallorca 0-3 Real Madrid
Mallorca vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Mallorca vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 30 de LaLiga.
Mallorca
- Portero: Leo Román
- Defensas: Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica
- Mediocampistas: Mascarell, Samú Costa y Pablo Torre
- Delanteros: Luvumbo, Joseph y Muriqi
Real Madrid
- Portero: Lunin
- Defensas: Trent, Rüdiger, Huijsen y Carreras
- Mediocampistas: Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler y Bellingham
- Delanteros: Vinicius y Mbappé
Mallorca vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga
La Jornada 30 de LaLiga enfrenta al Mallorca vs Real Madrid este sábado 4 de abril de 2026 a partir de las 8:15 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Mallorca vs Real Madrid
- Fecha: Sábado 4 de abril de 2026
- Fase: Jornada 30
- Torneo: LaLiga
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Son Moix
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 30 de LaLiga?
Real Madrid llega al partido de la Jornada 30 de LaLiga ante Mallorca con la moral en alto, después de vencer 3-2 al Atletico de Madrid en la Jornada 29.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán el triunfo en calidad de visitante para acercarse al líder FC Barcelona en LaLiga.
Cuatro puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, que con 73 puntos comanda la competencia española,
Mallorca, por su parte, marcha en el lugar 18 del torneo con 28 unidades y su objetivo es alejarse de la zona de descenso de LaLiga.