Mallorca vs Real Madrid juegan el sábado 4 de abril en la Jornada 30 de LaLiga. Pronóstico 3-0 a favor de los merengues en la cancha del Estadio de Son Moix. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Mallorca vs Real Madrid: Pronóstico del partido de LaLiga

El pronóstico del partido Mallorca vs Real Madrid es victoria para los merengues por marcador 3-0 en la Jornada 30 de la LaLiga.

Pronóstico: Mallorca 0-3 Real Madrid

Mallorca vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Mallorca vs Real Madrid, que se jugará en la Jornada 30 de LaLiga.

Mallorca

Portero: Leo Román

Defensas: Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica

Mediocampistas: Mascarell, Samú Costa y Pablo Torre

Delanteros: Luvumbo, Joseph y Muriqi

Real Madrid

Portero: Lunin

Defensas: Trent, Rüdiger, Huijsen y Carreras

Mediocampistas: Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler y Bellingham

Delanteros: Vinicius y Mbappé

Mallorca vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 29 de LaLiga

La Jornada 30 de LaLiga enfrenta al Mallorca vs Real Madrid este sábado 4 de abril de 2026 a partir de las 8:15 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Mallorca vs Real Madrid

Fecha: Sábado 4 de abril de 2026

Fase: Jornada 30

Torneo: LaLiga

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Son Moix

Transmisión: SKY Sports

Mallorca vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 30 de LaLiga. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 30 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 30 de LaLiga ante Mallorca con la moral en alto, después de vencer 3-2 al Atletico de Madrid en la Jornada 29.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán el triunfo en calidad de visitante para acercarse al líder FC Barcelona en LaLiga.

Cuatro puntos separan al Real Madrid del FC Barcelona, que con 73 puntos comanda la competencia española,

Mallorca, por su parte, marcha en el lugar 18 del torneo con 28 unidades y su objetivo es alejarse de la zona de descenso de LaLiga.