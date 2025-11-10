Luxemburgo vs Alemania chocan en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos cuándo y dónde ver a la selección teutona seguir su camino a la calificación en el Grupo A.

Alemania ha repuntado en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, y ante Luxemburgo es claro favorito para sumar tres puntos más.

Luxemburgo vs Alemania: Hora para ver el partido de las eliminatorias europeas

Luxemburgo vs Alemania se enfrentan el viernes 14 de noviembre de 2025, como parte de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A las 13:45 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Luxemburgo vs Alemania, con los teutones como visitantes.

Luxemburgo vs Alemania será uno de los 8 partidos que se jugarán el viernes 14 de noviembre, en las eliminatorias mundialistas.

Luxemburgo vs Alemania: Canal para ver el partido de las eliminatorias europeas

La señal de la plataforma SKY Sports transmitirá el partido Luxemburgo vs Alemania, en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Partido: Luxemburgo vs Alemania

Fase: Eliminatoria europea para el Mundial 2026

Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Luxembourg Stadium

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó Alemania en su anterior partido en las eliminatorias mundialistas?

Alemania venció 1-9 a Irlanda del Norte el lunes 13 de octubre jugando como visitante, para mejorar su posición en las eliminatorias europeas.

Alemania superó un inicio titubeante en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, y ha demostrado que su nivel actual se acerca más al que le dio prestigio a nivel mundial.

Luxemburgo, en cambio, no ha podido sumar puntos en las eliminatorias mundialistas y ese será su gran objetivo cuando reciba a Alemania.

¿Cómo va el Grupo A de las eliminatorias europeas que integran Alemania y Luxemburgo?

La victoria de Alemania en la cancha de Irlanda del Norte, mantiene cerrado el Grupo A de las eliminatorias europeas.

Con 9 puntos, Alemania está empatado con Eslovaquia, pero su mejor diferencia de goles lo hace dueño de la cima del Grupo A.

Así va el Grupo A de las eliminatorias para el Mundial 2026: