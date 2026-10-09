Chivas podría sufrir una baja sensible para el Clásico Tapatío del Apertura 2026 en el que enfrentarán al Atlas en Guadalajara.

Luis Romo presentó una lesión muscular durante su convocatoria con la Selección Mexicana de Rafael Márquez y su participación ante Atlas luce complicada, justo cuando las Chivas se preparan para uno de los partidos más importantes de la temporada.

El encuentro correspondiente a la Jornada 11 de la Liga MX se disputará el próximo sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco, donde rojinegros y rojiblancos se enfrentarán por algo más que tres puntos: el orgullo de Guadalajara y la posibilidad de imponerse a su máximo rival.

Luis Romo no sería el único problema para el técnico Gabriel Milito

Luis Romo no sería la única preocupación para el DT Gabriel Milito debido a que Chivas aportó seis futbolistas a la Selección Mexicana, por lo que el desgaste acumulado, los viajes y la falta de tiempo para trabajar con el grupo podrían influir en la preparación del Clásico Tapatío.

Ante este escenario, el cuerpo técnico ya analiza alternativas para cubrir su posible baja y evitar que la lesión afecte la planificación del partido.

Luis Romo apunta a perderse el Clásico Tapatío por lesión (mexsport / Carlos Zepeda)

La evolución física del jugador será determinante para conocer si existe alguna posibilidad de que pueda estar disponible para el compromiso.

Llamados de Selección Mexicana afectan a Chivas

Chivas se ha distinguido por aportar numerosos jugadores al combinado nacional, una situación que refleja el nivel de varios de sus elementos, pero que también representa un desafío cuando el calendario de la Liga MX exige afrontar partidos de alta exigencia inmediatamente después de las fechas internacionales.

Ahora, Gabriel Milito deberá evaluar las condiciones de sus seleccionados y definir la alineación con la que buscará enfrentar al Atlas.