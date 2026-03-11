El portero del América, Luis Ángel Malagón, sufrió una lesión en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, Malagón habría sufrido una rotura del tendón de Aquiles, lo que lo dejaría fuera de las canchas por varios meses y se perdería el Mundial 2026.

¿Qué es la rotura del tendón de Aquiles?

De acuerdo con información proporcionada por Mayo Clinic, la rotura del tendón de Aquiles es una lesión que afecta la parte trasera de la pantorrilla y ocurre principalmente en las personas que practican deportes recreativos como el futbol, pero puede sucederle a cualquiera.

El tendón de Aquiles es un fuerte cordón fibroso que conecta los músculos de la parte trasera de la pantorrilla con el hueso del talón. Si se estira excesivamente, puede desgarrarse (romperse) total o parcialmente.

Cuando eso sucede es posible que se oiga un chasquido, seguido inmediatamente de un dolor agudo en la parte trasera del tobillo y la pantorrilla, que probablemente afecta la capacidad de caminar correctamente.

¿Qué es la rotura del tendón de Aquiles? La posible lesión de Malagón con América en Concachampions. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cuánto tiempo podría quedar fuera Malagón tras la rotura del tendón de Aquiles?

La recuperación de una rotura del tendón de Aquiles suele tardar entre 4 y 6 meses para actividades normales, aunque la recuperación completa y el regreso a deportes intensos pueden requerir de 9 a 12 meses o más.

Por lo que habrá que esperar la evolución de la lesión de Malagón para conocer cuándo podría regresar al terreno de juego con América.