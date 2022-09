Tata Martino ha dejado claro que su trabajo no ha sido el mejor al mando de la Selección Mexicana.

Y es que, los números no mienten, el Tata Martino no le ha podido ganar a los rivales de mayor nivel.

Con la Selección Mexicana ha dirigido un total de 61 partidos y ha tenido una efectividad de 71%.

No obstante, con selecciones que se encuentran del 1º al 30 º del ranking mundial, solo ha tenido un 47% de efectividad.

Mientras que, con selecciones después del lugar 31 en el ranking, la efectividad ha aumentado un 79% por lo que ha quedado a deber con rivales más “complicados”.

Gerardo Martino ha dirigido 61 partidos en selección con una efectividad de 71%, sin embargo, si clasificamos sus rivales por el ranking de la FIFA:



🆚selecciones entre 1° - 30° = 47%

🆚selecciones > 31° = 79%



México ha quedado a deber ante rivales más "complicados". pic.twitter.com/7n31MfDG26 — Statiskicks (@statiskicks) September 28, 2022

Tata Martino tras la derrota contra Colombia

Gerardo Martino fue tundido después de que la Selección Mexicana perdiera contra Colombia. Y es que cuando parecía que se ponían al frente, Colombia les dio la vuelta en un momento.

Y es que, hasta el técnico del Tri fue agredido por fanáticos cuando caminaba hacia el vestidor.

Tata Martino niega que imponga cosas en la Selección Mexicana

El Tata Martino, también aseguró que no ha impuesto nada en la Selección Mexicana; sin embargo no quiere que los dirigentes le digan con quien sí o con quien no debe de jugar.

“Hace poco escuché a un directivo que la liga no tenía que jugar para la selección, sí, si nosotros tenemos el 60 por ciento de los jugadores para el Mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero. Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”, dijo.

Aunque, aceptó parte de responsabilidad en los malos resultados, también señaló ciertas cosas que no le parecen en la Selección Mexicana.

