Gerardo Martino tundió al futbol mexicano, pues aseguró que la situación actual también afecta a la Selección Mexicana.

Y es que, Gerardo Martino mencionó que no encontraba la manera de tener un buen equipo a pesar de que en México hay inversión.

“No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. Pero de todos lados, México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ‘¿Cómo hacemos para tener una selección mejor?’”, dijo.

Por otro lado, criticó las cifras que piden en México para que los jugadores se vayan a Europa.

“¿Por qué los jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos, cómo hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? “.

Gerardo Martino menciona el origen del problema

Incluso, Gerardo Martino mencionó que todos esos problemas vienen desde arriba y de los altos mandos, por lo que se necesita hacer algo para mejorar.

“Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”, agregó.

Gerardo Martino fue abucheado

Gerardo Martino fue abucheado después de caer contra la Selección de Colombia en el Levi’s Stadium.

Cabe recordar, que Colombia no calificó al Mundial de Qatar 2022 y sin duda alguna la molestia y decepción de los fanáticos mexicanos se hizo presente.

Y es que, el combinado nacional no ha dado resultados y eso preocupa a pocas semanas de que inicie el Mundial de Qatar 2022.

