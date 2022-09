De cara al Mundial de Qatar 2022, las tensiones aumentan entre los entrenadores de las selecciones nacionales y los medios de comunicación del país en turno. Ejemplos Luis Enrique y Gerardo Martino.

Hace unos días, Gerardo Martino, DT de la Selección Mexicana, le dio una “cachetada con guante blanco” a la prensa mexicana , al decir que esperó cuatro años a que le hicieran una pregunta de futbol, minimizando el trabajo de quienes lo han seguido durante tanto tiempo.

Ahora es Luis Enrique, el técnico de la Selección de España, el que se enfrenta a los medios y minimiza su labor.

Luis Enrique, iracundo como jugador, estuvo en el Sporting de Gijón , el Real Madrid CF y el FC Barcelona , además de la selección de España, se ha caracterizado por ser un técnico al que le gusta enfrentarse con los medios a los que les tiene poca paciencia.

Ahora, de cara al juego contra Portugal, señaló que el trabajo de la prensa, nada tiene que ver con el que hacen los técnicos.

Luis Enrique ofende a la prensa española

Luis Enrique Martínez, director técnico de la selección de España, ofendió a los medios de comunicación de su país, al mencionar que su trabajo no es tan difícil como el que él hace.

Todo esto nació en la conferencia de prensa previa al juegos por la Liga de Naciones de Europa, ante Portugal, el equipo liderado por Cristiano Ronaldo.

Y todo porque alguien le pidió la alineación con la que saltará al campo de juego.

“Eso es lo que tenéis que trabajar vosotros, hacer un poco de entrenadores, y veréis que es más difícil, entrecomillas, que ser periodistas… Creo ¿eh? ”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

El entrenador fue a fondo al mencionar su hipótesis: “Ustedes analizan después de ver el resultado, yo tengo que pensar antes del partido, ver por dónde van a salir las cosas, que alineación va a sacar el señor (Manuel Costa) Santos, y cómo van a estar mis jugadores, si van a estar inspirados o no, en función de lo que veo entrenando”.

Al final quiso suavizar un poco su discurso: “ No digo que lo que ustedes hacen es cosa fácil , no tengo ni idea de periodismo, pero hacer de periodista y hacer lo que hacemos nosotros… Háganlo, seguro que no hay unanimidad, segurísimo”.

Luis Enrique y la Selección de España

Luis Enrique tomó las riendas de la Selección de España en el 2018. A inicios de 2019 dejaría el puesto por problemas de índole familiar, al que regresaría un año después, no sin antes pelearse con su auxiliar Robert Moreno, quien se hizo cargo del equipo durante su ausencia.

En la Copa del Mundo de Qatar 2022, el equipo de España se enfrentará en la fase de grupos contra Costa Rica, Alemania y Japón.

