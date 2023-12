Las consecuencias de una mala gestión siguen haciéndose presentes en Club Chivas, y es que habrían perdido varios millones por los refuerzos que cerró Ricardo Peláez durante su gestión.

Ricardo Peláez salió de Club Chivas pero sigue habiendo consecuencias de los refuerzos que él contrató para el equipo desde que estaba al mando.

Las pérdidas económicas son considerables, entre indisciplinas, lesiones y jugadores que simplemente tenían que ser acomodados en otro equipo , El Rebaño ha perdido millones.

Y es que, ya prácticamente ningún refuerzo de los que trajo Ricardo Peláez sobrevive, aún cuando firmaron durante bastante tiempo para garantizar que El Rebaño tuviera una plantilla competitiva por los próximos años.

Las cosas no han sucedido de la manera que se esperaba y ahora Club Chivas sufre con varias salidas de jugadores que prometían mucho.

Sumando a todos los refuerzos que en aquel entonces Ricardo Peláez puso en Club Chivas suman alrededor de 50 millones de pesos, mismos que hoy se ven reflejados en pérdidas.

🔥 ¡Con estos 8 Rojiblancos y 40 millones de ChivaHermanos fortaleceremos a las #Chivas2020! 🔴⚪️ pic.twitter.com/1o1pVMMjRK — CHIVAS (@Chivas) December 19, 2019

Chicote Calderón y fracaso en Club Chivas

Empezando por uno de los primeros errores de Ricardo Peláez, fue la contratación de Chicote Calderón, quien ya salió del equipo luego de que no lo renovaran por indisciplina.

Cabe recordar, que Chicote Calderón fue separado del plantel por un escándalo de indisciplina. Ahora se dio a conocer que no seguirá más en el equipo. Se estima que fueron 12 millones perdidos entre el fichaje y sueldo.

Alexis Vega, otra pérdida para Club Chivas

Si se concreta la salida de Alexis Vega y llega a Cruz Azul, representaría otra importante pérdida para Club Chivas.

Y es que, Ricardo Peláez renovó Alexis Vega como el mejor pagado del plantel, obviamente no podrían venderlo del mismo modo, pues el jugador no ha tenido el mejor desempeño y Cruz Azul no le pagaría lo que está ganando en Club Chivas.

Uriel Atuna, Chicote Calderón, Jesús Angulo, Alexis Peña, José Madueña, José Juan Vázquez y Pocho Guzmán son los auténticos fracasos de Ricardo Peláez.

Cabe recordar, que el fichaje el Pocho Guzmán sí se dio pero en otra administración, pues la primera vez se cayó su venta por cuestiones de dopaje.

