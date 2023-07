Club Chivas sigue teniendo a más jugadores a su disposición en este Apertura 2023, el objetivo es que finalmente se puedan coronar campeones.

Y es que, Club Chivas se quedó muy cerca del campeonato en el Clausura 2023, pero este torneo se han hecho de grandes jugadores para finalmente proclamarse campeones.

José Juan Macías, jugador de Club Chivas que ha visto mermada su trayectoria por múltiples lesiones, se recupera favorablemente y su avance es notorio.

Cabe recordar, que José Juan Macías se recuperó de una fuerte lesión en 2022, pero en en entrenamiento, cuando estaba cerca de iniciar el Clausura 2023, sufrió otra grave lesión, una rotura de ligamento cruzado anterior, que lo dejó fuera todo el torneo.

Sin embargo, el jugador fue visto calentando y corriendo en la cancha de Verde Valle, por lo que su regreso ilusiona a más de uno. No obstante, podría estar 100% listo hasta principios de 2024 , por lo que el Rebaño tampoco podría contar con él para este Apertura 2023.

Jose Juan Macías (Juan Luis Diaz / MEXSPORT)

José Juan Macías sobre su lesión

José Juan Macías llegó de Europa con la intención de integrarse a Club Chivas y hacer un buen torneo, pero una lesión se lo impidió y por eso admitió, que eso lo puso muy mal y atravesó una etapa muy difícil.

“Me dolió hasta la madre, lloré. En esta segunda lesión he estado más emocional que en la primera. En la primera cada etapa era algo nuevo, pero ahora que ya me sé el camino, que ya pasé por ahí”, dijo en entrevista con Ramón Morales.

Aunque, su intención era regresar a las canchas en septiembre, es muy probable que no lo haga sino hasta noviembre.

José Juan Macías y su experiencia en Europa

Cabe recordar, que José Juan Macías militó en el Getafe pero tuvo pocas apariciones y nunca pudo consolidarse.

Después de eso, volvió a Club Chivas. Pero en entrevista aseguró que su estancia en el viejo continente lo ayudó a crecer mucho a nivel personal y profesional.

“Fue una experiencia que agradezco porque me ha hecho crecer como no tienes idea: mentalmente, físicamente, en todos los sentidos, pero no fue la correcta...Aprendí mucho pero no se dieron los resultados”, sentenció.

