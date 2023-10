Chicote Calderón ya habría incurrido en una nueva indisciplina, cuando recientemente lo acaban de convocar tras escándalo por el que fue separado.

Chicote Calderón sigue en el ojo del huracán, pues ahora fue captado en unas cuatrimotos en compañía de su familia. Sin embargo, el jugador tendría prohibido realizar cualquier tipo de actividad que conlleve un riesgo físico.

Y es que, el periodista Gabriel Tamayo, reveló que Chicote Calderón tendría una cláusula en su contrato en la que le indican que ni puede realizar actividades que lo pongan en riesgo.

Por lo que, el hecho de estar en una cuatrimoto, entraría en una actividad que podría ser perjudicial para el jugador. Aunque Club Chivas no se ha pronunciado al respecto.

“Si no pudieron controlar que pasaran mujeres a la concentración… ya no hablemos de evitar que hagan actividades en las cuales arriesguen su físico ¿verdad? No por nada están prohibidas en los reglamentos de los clubes… bueno, igual en Chivas sí se puede, todo se puede”, escribió el periodista.

Fans se pronuncia sobre Chicote Calderón

No obstante, los fans de Club Chivas se pronunciaron al respecto y tundieron al periodista que publicó eso sobre Chicote Calderón.

Y es que, los comentarios en su mayoría son negativos, pues aseguraron que no se sabía bien el contexto de la foto y a qué velocidad iba o si realmente ponía en riesgo su integridad.

“Pues si se mata o si se rebana una pierna/brazo; pues ya muy su pedo no?; digo para q le anda jugando al valiente sabiendo los riesgos. Ahora tu no sabes si iba con sus hijos y a menos de 40 kms/hr, solo paseo recreativo; pero no la cosa es joder”, se lee.

Club Chivas y su próximo partido

Mientras tanto, Club Chivas tendrá un nuevo reto contra Cruz Azul este sábado 4 de noviembre, como parte de la Jornada 16.

El Rebaño intentará reponerse de la goleada que le propinó Club Tigres cuando enfrenten a La Máquina a las 21:05 horas tiempo del centro de México.

