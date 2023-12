Tito Villa, ex jugador de Cruz Azul dio su más honesta opinión sobre la posible llegada de Alexis Vega y dijo que era uno de los jugadores más sobrevalorados de la Liga MX.

Tito Villa sonaba para la dirección deportiva de Cruz Azul, pero finalmente la directiva decidió que Iván Alonso sería el encargado de esta área tras la salida de Conejo Pérez.

En ese sentido, Tito Villa habló en entrevista para Caliente TV y aseguró que Alexis Vega no tuvo las consecuencias necesarias tras los escándalos de indisciplina.

“Yo ni lo hubiera buscado, ¿qué mensaje le está mandado al resto del grupo?... Para mi es de los futbolistas más sobrevalorados de la liga”, afirmó.

Incluso, mencionó que Cruz Azul sería como un premio para el jugador, quien no está en su mejor nivel, pues mencionó que los tiempos hoy en día han cambiado y antes un futbolista que tenía una indisciplina tenía que probar suerte en otro equipo o hasta en otra división.

“Antes tu tenías una indsciplina y tu premio era ir a remar a otro lado o hasta descender de división...el premio para Alexis Vega realmente con un rendimiento muy pobre y con indisciplinas de por medio, su premio es Cruz Azul”, dijo.

Alexis Vega (Tomada de video )

Alexis Vega y Uriel Antuna (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Tito Villa revienta a Alexis Vega

Tito Villa también mencionó que era ilógico que Alexis Vega quisiera cobrar lo mismo en Cruz Azul que en Club Chivas.

Y es que, Tito Villa mencionó que la lógica para que un jugador incremente su ingreso, sería su desempeño en la última temporada, mismo que Alexis Vega no aumentó.

Asimismo, mencionó que en la directiva deberían de tomar las precauciones necesarias, sabiendo que Alexis Vega es un jugador que ha tenido varias indisciplinas y podrían ponerle algunas cláusulas en el contrato.

“Si llega es porque tanto Anselmi como Iván Alonso saben a qué futbolista están contratando y tomar las precauciones necesarias... Cruz Azul es demasiado premio...No hay ningún tpo de lógica para que Alexis Vega gane lo mismo o más que lo que ganaba en Guadalajara”.

Tito Villa no quiere que Alexis Vega “contagie” de indisciplina a Uriel Antuna

Por otro lado, Tito Villa recordó el escándalo de indisciplina en el que Alexis Vega y Uriel Antuna se vieron involucrados en Club Chivas.

Es por eso que dijo que espera no se vuelva a dar: “Lo único que pido es que no me contagie a Antuna otra vez de las indisciplinas”, sentenció.

