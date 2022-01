Los Juegos Olímpicos de Tokio dejaron buenas impresiones y para París 2024 veremos repetir a deportistas que ya escribieron su nombre en la historia.

Algunos atletas mexicanos ya están en el proceso de preparación para la próxima justa olímpica que arrancarán con nuevas metas y objetivos.

Aremi Fuentes, una de las atletas que le dio un bronce a México en halterofilia en la categoría de 76 kilos, es una de las grandes promesas para seguir cosechando medallas.

La propia Aremi confesó que desea obtener otra presea pero esta vez en Paris, aunque sabe que es un reto importante, dará todo por estar en óptimas condiciones.

A nivel deportivo otro de mis sueños es, ¿por qué no?, repetir una medalla olímpica. Sé que es un reto muy grande, no todos logran ser doble medallistas olímpicos y ganar una medalla también es complicado, pero ese es otro de mis deseos que me gustaría llegar a cumplir. Llegar en forma deportiva a París 2024, estar bien de salud y volver a repetir podio”, mencionó para Récord.

Gaby Agúndez una de las promesas mexicanas

La clavadista, Gabriela Agúndez, que junto con Alejandra Orozco ganó la medalla de bronce en la plataforma de 10 metros combinados, podría ser una fuerte contendiente para los Juegos Olímpicos de 2024.

Gaby de 21 años de edad está en su proceso de preparación para asistir al evento deportivo más importante.

Jorge Orozco se quedó cerca del podio

Jorge Orozco, el atleta que representó a México en tiro deportivo, vivió su primera justa en Tokio y se quedó cerca de subirse al podio en la final.

No obstante, Tokio fue su primera experiencia olímpica a sus 21 años por lo que sin duda los Juegos Olímpicos de 2024 serán un nuevo desafío que está dispuesto a vivir.

Alegna González, una atleta con mucho futuro por delante

Alegna de solo 22 años asistió a su primera experiencia olímpica en Tokio y quedó en el quinto lugar de la marcha de 20 kilómetros , por lo que es una de las atletas a seguir en París 2024.

Simon Biles y su posible retiro

Luego de que la gimnasta estadounidense, Simon Biles decidiera retirarse por problemas de salud mental, podría dejar su retiro para París 2024.

Tendría 27 años para dicha justa y podría tener amplias posibilidades de ir, siempre y cuando su salud se lo permita.