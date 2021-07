Juegos Olímpicos de Tokio: Simone Biles revela porqué se retiró de la competencia

Luego de la abrupta salida de la gimnasta Simone Biles, para muchos la mejor del mundo , ella explica sus razones por la cual dejó la competencia.

Simone Biles se retiró de manera oficial de la competencia individual en la categoría de Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

De acuerdo a la federación deportiva de Estados Unidos para la gimnasia USA Gymnastics, Simone Biles aseguró que lo hacía por salud mental.

“La salud mental es lo primero porque, de otra manera no vas a disfrutar tu deporte y no vas a tener éxito en lo que quisieras. Así que a veces está bien no participar en grandes competiciones para centrarse en uno mismo. Eso demuestra lo fuerte que eres como persona y como competidor, en lugar de limitarte a luchar”

Simone Biles, gimnasta