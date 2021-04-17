El excéntrico Nick Kyrgios volvió a dar la nota en el mundo del tenis y no precisamente por su desempeño dentro de la pista, sino por volverse loco una vez más en el Masters 1000 de Roma, torneo del que fue echado.

Cuando el partido que jugaba ante el noruego Casper Ruud estaba 6-3, 6-7 y 2-1, el australiano perdió la cabeza tras tener una fuerte discusión con el juez de silla; comenzó al azotar su raqueta para después patear una botella de agua aunque la gota que derramó el vaso fue que lanzó una silla al interior de la pista.

Puedes leer: La polémica publicación que Nick Kyrgios hizo contra Rafael Nadal

El australiano ya había hecho de las suyas en territorio romano, pues en su primer encuentro del torneo, ante el ruso Daniil Medvedev, faltó varias veces al respeto, por lo que a pesar de llevarse la victoria, salió de la pista entre los abucheos del público.

El 'Big 3' y Del Potro avanza de ronda

Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final tras vencer a Nikoloz Basilashvili por 6-1 y 6-0 y ahora enfrentará a su compatriota Fernando Verdasco en la siguiente ronda.

Roger Federer también avanzó a la siguiente ronda tras derrotar de manera sufrida al croata Borna Coric por parciales de 6-2, 4-6 y 6-7.

Recomendamos: Federer logra su triunfo 1200 en Madrid

Novak Djokovic también avanzó a los cuartos de final tras derrotar al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-3 y 6-0; en la siguiente ronda enfrentará a Juan Martín del Potro, quien accedió tras vencer al noruego Casper Ruud.