Nick Kyrgios volvió a dar de qué hablar y, como ya es una costumbre, no precisamente con su desempeño dentro de la cancha, sino fuera de ella, ahora en el marco del Masters 1000 de Cincinnati.

El tenista australiano volvió a dar un auténtico espectáculo en el duelo que sostuvo ante el ruso Karen Jachánov, ante quien perdió los estribos en más de una ocasión.

Kyrgios tuvo un partido para el olvido (AP Images)

El australiano tuvo un pésimo inicio de partido y tan solo al ir 2-1 abajo lanzó una pelota de manera violenta, lo que le valió su primera advertencia. Tras ser revisado por el fisioterapeuta, Kyrgios encadenó una buena racha y logró forzar un tiebreak que finalmente se llevó para ganar el primer set.

El segundo set fue más que parejo, pero todo parecía indicar que el australiano tenía todo bajo control; no obstante, comenzó a quejarse del reloj de saque y a discutir con el juez de silla.

Tras perder el segundo set se fue al baño a pesar de que el juez le dijo que no había tiempo. El australiano se llevó dos raquetas consigo, mismas que destruyó para después regresar mientras seguía vociferando.

El tercer set lo jugó de una manera más que displicente, dejando pasar oportunidades de quiebre ante un Jachánov que no perdonó y se adjudicó el tercer set junto con la victoria.

Tras felicitar a su rival por el triunfo, Kyrgios desató toda su furia en contra del juez, a quien insultó mientras escupió a los pies de la silla.

Antes de irse regaló una raqueta rota a un pequeño aficionado así como un par de zapatillas, además de que firmó varios autógrafos.

Después de su lamentable exhibición, la ATP decidió imponerle al tenista australiano una multa de 113 mil dólares (poco menos de 2 millones de pesos) por diversas infracciones como abandonar la cancha, conducta antideportiva y abuso verbal.

Además el organismo detalló que además de la multa comenzó una investigación para conocer que pasó exactamente después del partido (escupitajo) para determinar si es acreedor a una sanción más grave.